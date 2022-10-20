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ستولتنبرغ: دول الناتو تقريبا وافقت على انضمام السويد وفنلندا

منذ 55 دقيقة
ينس ستولتنبرغ

ينس ستولتنبرغ

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صرح الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبرغ، بأن جميع الدول الأعضاء تقريبا صادقت على بروتوكولات انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، قال ستولتنبرغ: “كدول مدعوة، أنتما (السويد وفنلندا) تندمجان حاليا في الهياكل السياسية والعسكرية… قدمت العديد من الدول ضمانات أمنية لكلا البلدين. وقد عزز الناتو وجوده في منطقة بحر البلطيق… عملية الانضمام أصبحت الأسرع في التاريخ الحديث لحلف شمال الأطلسي.. لقد أتم جميع الحلفاء تقريبا الإجراءات الوطنية (المصادقة على بروتوكولات الانضمام)”.

ويحسب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، فإن الحلفاء في الناتو سيدعمون السويد وفنلندا إذا “أصبحت هاتان الدولتان تحت الضغط”.

إلى ذلك ذكر رئيس وزراء السويد، أن 28 دولة من أصل 30 دولة في الناتو قد صادقت بالفعل على بروتوكولات الانضمام.

وتُشير التقديرات إلى أن تجري عملية الانضمام للناتو رسميا نهاية العام الجاري، ضمن استراتيجية جديدة للحلف تستهدف تعزيز التمركزات العسكرية في أوروبا لمواجهة أي تمدد روسي محتمل.

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