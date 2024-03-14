ستولتنبرغ: ذخيرة أوكرانيا تنفد ودول حلف الأطلسي لا تبذل الجهد الكافي!

قال ينس ستولتنبرغ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الخميس 14-3-2024) إن ذخيرة أوكرانيا في حربها ضد الغزو الروسي بدأت تنفد وإن أعضاء الحلف لا يبذلون ما يكفي من الجهود لمساعدة كييف.

وقال ستولتنبرغ في تصريحات حادة غير معتادة بشأن حالة الحرب إن أعضاء حلف شمال الأطلسي لديهم القدرة على تقديم المزيد لأوكرانيا لكنهم بحاجة إلى إظهار الإرادة السياسية للقيام بذلك.

وأضاف للصحفيين في مقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل “المساعدات غير المسبوقة التي قدمها أعضاء التحالف العسكري ساعدت أوكرانيا على البقاء كدولة مستقلة لكنها تحتاج إلى دعم أكبر في الوقت الحالي”.

وبعد مرور أكثر من عامين على الغزو الروسي الشامل، ظل الجيش الأوكراني يواجه في الآونة الأخيرة مشكلة انخفاض إمدادات الأسلحة من الغرب بشكل كبير.

وتابع “لا يقدم الحلف كمية كافية من الذخيرة لأوكرانيا، وهذا له تبعات على ساحة المعركة يوميا… وهو أحد الأسباب التي جعلت الروس قادرين على تحقيق بعض التقدم في ساحة المعركة خلال الأسابيع والأشهر القليلة الماضية”.

وأردف “لدينا القدرة والاقتصادات التي تمكننا من تزويد أوكرانيا بما تحتاجه. إنها مسألة إرادة سياسية لاتخاذ القرارات وتحديد الأولويات لدعم أوكرانيا”.

وذكر أن أي محاولة لتنظيم انتخابات رئاسية روسية في أراض أوكرانية محتلة ستكون مخالفة للقانون.