ستولتنبرغ: على الأوكرانيين تحديد شروط السلام

وسط استمرار الغزو الروسي لأراضي اوكرانيا تحت مقاومة عسكرية اوكرانية مدعومة من الدول الغربية، في المعركة المستمرة بين البلدين منذ شهر فبراير 2022 الماضي، أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، أنه على الأوكرانيين تحديد شروط السلام، مشدداً على أن دور “الناتو” هو دعمهم.

وأوضح ستولتنبرغ في مؤتمر بالنرويج، الخميس، أن الأمر عائد إلى أوكرانيا لتقرير التوقيت الذي تكون فيه الظروف مناسبة للانضمام إلى أي مفاوضات عقب العملية العسكرية الروسية.

كما قال: “الأوكرانيون وحدهم من يمكنهم تقرير التوقيت الذي تكون فيه الظروف مناسبة للمفاوضات ومن يمكنهم تقرير الحلول المقبولة على طاولة المفاوضات”.

كذلك أضاف أن الحلف سيدعم أوكرانيا حتى تنتصر في الحرب، فيما اعتبر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستهين بالناتو.

إلى ذلك أردف أن الحلف لم يلحظ أي تغييرات في القوات النووية الروسية، وأنه لا يرى سبباً لإعادة النظر في تغيير قواته المماثلة.

وقال: “لم نلحظ أي تغييرات في قوات (روسيا) النووية تدفعنا إلى تغيير قواتنا وطريقة ترتيبها. وحتى الآن لم نرصد ما يتطلب ذلك من جانبنا”.

تأتي تلك التصريحات فيما جدد وزير الخارجية الأوكراني، ديميتري كوليبا، تأكيده بأن بلاده ماضية في تحرير كافة أراضيها مهما كلف الأمر.

وصرح كوليبا في مقابلة مع فرانس برس، أن “أوكرانيا تريد تحرير كافة أراضيها، واستعادتها بالكامل وفق حدود 1991، مهما استغرق الوقت”، في إشارة إلى استعادة شبه جزيرة القرم التي سيطرت عليها روسيا وضمتها لأراضيها عام 2014.