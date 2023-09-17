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ستولتنبرغ: يجب أن نهيئ أنفسنا لحرب طويلة الأمد في أوكرانيا

منذ ساعة واحدة
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ خلال زيارته إلى كييف

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ خلال زيارته إلى كييف (رويترز)

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تحاول أوكرانيا استعادة المواقع التي سيطرت عليها روسيا في جنوب البلاد وشرقها، في حين استبعد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ في مقابلة نشرت الأحد أن تكون هناك نهاية سريعة للحرب الأوكرانية.

وقال ستولتنبرغ في مقابلة مع مجموعة “فونكه” الإعلامية الألمانية إن “معظم الحروب تستمر لفترة أطول من المتوقع عندما تبدأ للمرة الأولى”، محذراً: “لذلك علينا أن نهيئ أنفسنا لحرب طويلة الأمد في أوكرانيا”، وفق فرانس برس.

كما أضاف: “نتمنى جميعاً تحقيق سلام سريع”، مردفاً: “لكن في الوقت نفسه علينا أن ندرك: إذا توقف الرئيس زيلينسكي والأوكرانيون عن القتال سوف تختفي أوكرانيا من الوجود”. وتابع: “أما إذا ألقى الرئيس بوتين وروسيا السلاح، عندها نحصل على السلام”.

وبشأن طموحات أوكرانيا للانضمام إلى الحلف، لفت ستولتنبرغ إلى أنه “ليس هناك شك بأن أوكرانيا ستصبح في نهاية المطاف عضواً في الناتو”، مؤكداً أن كييف “اقتربت أكثر من حلف شمال الأطلسي” خلال قمة الحلف في يوليو.

كذلك شدد على أنه “عندما تنتهي هذه الحرب سنكون بحاجة إلى ضمانات أمنية لأوكرانيا، وإلا فإن التاريخ قد يعيد نفسه”.

يشار إلى أن النزاع العسكري الذي بدأ في فبراير 2022 أعاد الحرب إلى أوروبا للمرة الأولى منذ عقود.

يذكر أن قادة دول حلف شمال الأطلسي كانوا اتفقوا خلال قمة يوليو التي استضافتها فيلنيوس على إمكانية انضمام أوكرانيا بمجرد استيفائها شروطاً معينة، تشمل بحسب مسؤولين من الولايات المتحدة وألمانيا تنفيذ كييف إصلاحات لحماية الديمقراطية وسيادة القانون.

    المصدر :
  • وكالات

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