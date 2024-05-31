ستولتنبرغ يرفض تحذيرات بوتين.. "الدفاع عن النفس ليس تصعيدا"

رفض الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ (الجمعة 31-5-2024) تحذيرات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن السماح لأوكرانيا باستخدام أسلحة غربية داخل روسيا قد يؤدي إلى تصعيد الصراع.

وقال ستولتنبرغ، على هامش اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي في براج، إن التحالف العسكري سمع مثل هذه التحذيرات مرارا من قبل وإن الدفاع عن النفس ليس تصعيدا.

وأضاف للصحفيين “هذا ليس جديدا. هذا ما يحدث كل مرة يقدم فيها الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي دعما لأوكرانيا، والرئيس فلاديمير بوتين يهددنا فقط للتراجع عما نفعله”.

وتابع “أما بالنسبة للتصعيد، فروسيا أججت التوترات بغزوها بلدا آخر”.

وحذر بوتين يوم الثلاثاء حلف شمال الأطلسي من السماح لأوكرانيا بإطلاق أسلحتهم على روسيا، وأثار مجددا خطر اندلاع حرب نووية بعدما رفع العديد من الحلفاء القيود المفروضة على استخدام الأسلحة المقدمة لكييف.

وفي تغيير ملحوظ في السياسة الأمريكية، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في براج إن بايدن سمح لأوكرانيا باستخدام أسلحة أمريكية لضرب أهداف عسكرية داخل روسيا تهاجم مدينة خاركيف الأوكرانية.