ستولتنبيرغ: لا نريد لا حربا باردة جديدة ولا سباق تسلح

أعرب الأمين العام للناتو ينس ستولتنبيرغ اليوم الثلاثاء عن قناعته بضرورة محافظة الحلف على علاقات مع روسيا، تحسبا من عودة حقبة الحرب الباردة أو سباق تسلح جديد.

وقال ستولتنبيرغ في كلمة ألقاها في جامعة جورج تاون بواشنطن: “أعتقد أن علينا إبقاء التواصل مع روسيا لأننا لا نريد لا حربا باردة جديدة ولا سباق تسلح”.

مع ذلك فقد أقر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي بأن العلاقات بين الناتو وروسيا انخفضت إلى أدنى حد منذ انتهاء “الحرب الباردة” أواخر ثمانينات القرن الماضي.

وفيما يخص انضمام أوكرانيا وجورجيا للاتحاد، أكد ستولتنبيرغ، أنه “من الواضح أن ذلك لن يحدث غدا لكنهما سينضمان”.

وتابع: “لهذا السبب لدي رسالة إلى الحلفاء في الناتو وهي مماثلة لما تحدثنا عنه أمس مع الرئيس الأميركي، جو بايدن ومفادها أننا بحاجة إلى زيادة الجهود والقيام بأكثر لهتين الدولتين الراغبتين في الانضمام إلى الناتو”.

وأوضح ستولتنبيرغ أن مثل هذه الدول يجب أن تتلقى مزيدا من الدعم والتدريب كما ينبغي مساعدتها في إجراء الإصلاحات ومكافحة الفساد وبناء المؤسسات الأمنية والدفاعية.