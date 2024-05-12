سجال حاد على منصة إكس.. ورئيس كولومبيا يشن هجوماً لاذعاً على نتنياهو!

شن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو (الأحد 12-5-2024)) هجوماً حاداً على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال سجال دار بينها على منصة إكس على مدار يومين.

وقد أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن غضبه من بيترو بسبب دعوته المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو.

وقال عبر منصة إكس إن “إسرائيل لا تتلقى محاضرات من أحد المعادين للسامية والمؤيدين لحركة حماس، وهي منظمة إرهابية تمارس الإبادة الجماعية، والتي ذبحت واغتصبت وشوهت وأحرقت 1200 شخص بريء، في 7 أكتوبر.. عار عليك أيها الرئيس بيترو!”.

فما كان من الرئيس الكولومبي إلا أن رد الصاع صاعين، ووجه حديثه لنتنياهو قائلاً “سيد نتنياهو، سوف يسجلك التاريخ على أنك ترتكب إبادة جماعية، إن إلقاء القنابل على آلاف الأطفال والنساء وكبار السن الأبرياء لا يجعل منك بطلا.. أنتم تقفون إلى جانب أولئك الذين قتلوا ملايين اليهود في أوروبا”.

وأضاف: “إن الإبادة الجماعية هي إبادة جماعية، بصرف النظر عما إذا كان معتنقا لدين أم لا”.

وختم قائلا “حاول على الأقل وقف المذبحة”.