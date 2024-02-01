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سجلت أدنى مستوى لها.. تراجع واردات الهند من النفط الروسي

منذ ساعة واحدة
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تراجعت واردات الهند من النفط الروسي وسجلت أدنى مستوى منذ 12 شهرا في يناير الفائت، وفق وكالة رويترز.

وكشفت بيانات أولية لتتبع السفن أن واردات الهند من النفط الخام من روسيا، وهي أكبر مورد لها، تراجعت للشهر الثاني على التوالي في يناير/ كانون الثاني الماضي إلى أدنى مستوياتها في عام، إذ أضرت العقوبات الغربية المشددة بإمدادات خام سوكول الخفيف.

وأظهرت البيانات أن ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم عزز وارداته من النفط العراقي لتعويض انخفاض الواردات الروسية.

ووفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن، انخفضت الواردات من روسيا 4.2 بالمئة إلى 1.3 مليون برميل يوميا. وأظهرت بيانات وكالة فورتيكسا لتتبع السفن انخفاضا بواقع تسعة بالمئة إلى 1.2 مليون برميل يوميا.

وقالت سيرينا هوانج رئيسة قسم تحليلات منطقة آسيا والمحيط الهادي في فورتيكسا “تراجع خصومات الخام الروسي مقابل خام الشرق الأوسط والعقوبات الأمريكية في الآونة الأخيرة على مالكي السفن الذين ينقلون الخام الروسي الذي يباع فوق الحد الأقصى للسعر وارتفاع أقساط التأمين على الناقلات نتيجة لهجمات البحر الأحمر، كلها عوامل جعلت الخام الروسي أقل جاذبية لشركات التكرير الهندية في الأشهر القليلة الماضية”.

وأضافت أن واردات الهند من الخام الروسي قد تنخفض أكثر في الأشهر المقبلة.

وأظهرت بيانات مجموعة بورصة لندن أنه من المقرر حصول الهند على 5 شحنات على الأقل من خام “سوكول” الخفيف في فبراير، بعدما لم تتلق أية شحنات في يناير.

    المصدر :
  • رويترز

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