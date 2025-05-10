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سحابة سامة تجبر 160 ألفا في كتالونيا الإسبانية على البقاء في منازلهم

منذ 34 دقيقة
آخر تحديث: 10 - مايو - 2025 2:34 مساءً
علم إسبانيا

علم إسبانيا

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أعلنت خدمات الطوارئ الإسبانية اليوم السبت أن نحو 160 ألف شخص في منطقة كتالونيا شمال شرق البلاد تلقوا تحذيرات من أجل البقاء في منازلهم بعد أن تسبب حريق اندلع في منطقة صناعية في تصاعد سحابة سامة من مادة الكلورين فوق منطقة شاسعة.

واندلع الحريق في شركة لمنتجات تنظيف حمامات السباحة الساعة 2:20 صباحا (00:20 بتوقيت غرينتش) في فيلانوفا إي لا غيلترو، وهي بلدة تقع على بعد 48 كيلومترا جنوبي برشلونة، وتسبب في تصاعد سحابة كثيفة من دخان الكلورين فوق المنطقة.

وقالت خدمة الحماية المدنية على إكس “إذا كنتم في المنطقة المتضررة، فلا تغادروا منازلكم أو أماكن عملكم”.

وذكرت خدمات الطوارئ الكتالونية اليوم السبت أنه لم تقع إصابات في الحريق، لكن جرى إرسال رسائل نصية لهواتف سكان خمس بلدات تطلب منهم البقاء في منازلهم.

وقال خورخي فينوياليس ألونسو مالك المصنع لإذاعة (راك1)المحلية “من الصعب جدا اشتعال الكلورين، لكن عندما يحدث ذلك، يصعب إخماده”.

وأضاف أن سبب الحريق ربما يكون بطارية ليثيوم.

وجرى وقف عبور القطارات التي كان من المقرر أن تمر من المنطقة، وأغلقت الطرق وألغيت فعاليات أخرى.

وأوضح خوان رامون كابيلو المتحدث باسم الحماية المدنية لقناة (تي.في.إي) التلفزيونية أن الحريق تحت السيطرة.

    المصدر :
  • رويترز

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