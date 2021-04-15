سد النهضة.. السودان يكشف عن 3 خطوات تصعيدية ضد إثيوبيا

قال وزير الري السوداني، ياسر عباس ، ان بلاده تدرس عدد من الخطوات التصعيدية ضد إثيوبيا فيما يتعلق بأزمة سد النهضة، مشيراً في الوقت ذاته، إلى أن النفاوضات لم تصل حتى الآن إلى نقطة اللاعودة.

كما بين “عباس” أن السودان يضع أمامه 3 خطوات من التصعيد، مضيفاً: “أولى خطوات التصعيد، سنقيم دعاوى قضائية ضد إثيوبيا، والثانية دعاوى قضائية ضد الشركة الإيطالية المنفذة لسد النهضة، أما الخطوة التصعيدية الثالثة فهي التوجه بالقضية برمتها إلى مجلس الأمن”.

في ذات السياق، أوضح الوزير السوداني، أن اللجوء إلى القضاء والمحاكم الدولية ما زال قيد الدراسة، لافتاً إلى أن الفرق القانونية بوزارة الري السودانية تعمل على دراسة إقامة دعاوى قانونية ضد الشركة الإيطالية، التي تعمل على بناء سد النهضة وكذلك ضد إثيوبيا.

إلى جانب ذلك، اعتبر “عباس” أن عملية ملء السد الثانية، من غير اتفاق سوف يكون لها عواقب ومخاطر حقيقة تهدد حوالى نصف تعداد سكان السودان، كاشفاً أن بلاده لديها معلومات أن الملء الثاني لسد النهضة سيجري في الفترة ما بين شهري مايو/أيار ويونيو/حزيران المقبلين.

وأكد “عباس” على أن المفاوضات بين إثيوبيا ومصر والسودان ستبقى الطريق الأمثل لحل الخلافات بشأن الملء والتشغيل والجوانب القانونية التى تحفظ حقوق الدول الثلاث، وهناك كثير من الخيارات التى يُمكن اللجوء إليها”.