سرايا القدس: الحل الوحيد لإعادة الرهائن الإسرائيليين هو الانسحاب من غزة وتبادل المحتجزين

قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، اليوم السبت إن الطريق الوحيد لإعادة الرهائن الإسرائيليين هو انسحاب إسرائيل من غزة وإنهاء هجماتها على القطاع وإبرام صفقة لتبادل الرهائن الإسرائيليين مقابل محتجزين فلسطينيين.

وجاءت رسالة سرايا القدس عبر المتحدث باسمها أبو حمزة في تسجيل مصور نشر على تلغرام.

وحركة الجهاد الإسلامي هي حليف أصغر لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) التي قادت هجوما على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول أدى لمقتل 1200 شخص واحتجاز 250 رهينة بحسب الاحصاءات الإسرائيلية.

وهناك اعتقاد بأنه لا يزال هناك أكثر من 100 رهينة داخل غزة رغم إعلان السلطات الإسرائيلية اعتبارا 40 على الأقل في عداد الموتى.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.

وتعرقلت جهود التوصل إلى الصفقة الأخيرة بعد رفض إسرائيل لها بدعوى أنها لا تلبي شروطها، وبدئها عملية عسكرية على مدينة رفح في السادس من مايو/أيار، ثم السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح في اليوم التالي.

وبادلت الفصائل 105 من المحتجزين الإسرائيليين وبعضهم عمال أجانب، بالعديد من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، خلال هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 7 أيام، وانتهت مطلع ديسمبر/كانون الأول 2023.

وبينما تتحدث تل أبيب عن بقاء 121 أسيرا من هؤلاء بأيدي الفصائل، تؤكد الأخيرة مقتل عشرات منهم بغارات إسرائيلية على القطاع.

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