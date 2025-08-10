سرايا القدس تعلن قصف كيبوتس ناحل عوز وكفار سعد في غلاف غزة

أعلنت سرايا القدس اليوم الأحد أنها قصفت بالصواريخ كيبوتس ناحل عوز وكفار سعد في غلاف غزة.

ودوّت صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة، بعد رصد صاروخين من شمالي غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه “جرت محاولات اعتراض، ويجري فحص نتائجها، ولم يؤكد اعتراضهما، ولم يكشف أيضًا عن مكان سقوطهما، وهل تسببا في خسائر وأضرار.

وأضاف لاحقًا، أن الصاروخين تم إطلاقهما من شمالي قطاع غزة.

من جهتها، أفادت القناة 12 العبرية بأنه تم إطلاق صاروخين اعتراضيين فور تفعيل صافرات الإنذار في المنطقة، عقب رصد إطلاق الصواريخ من القطاع.

ووفق وسائل إعلام عبرية، دوّت صفارات الإنذار، يوم الخميس الماضي، في مستوطنة نير عام إثر إطلاق صاروخ من شمال قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

وأعلن الجيش وقتها اعتراض الصاروخ، دون الإبلاغ عن إصابات أو أضرار.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية بغزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و330 شهيدا و152 ألفا و359 مصابا من الفلسطينيين، وآلاف المفقودين والنازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.