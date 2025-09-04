الخميس 12 ربيع الأول 1447 ﻫ - 4 سبتمبر 2025 |
"سرايا القدس" تعلن قصف مقرّ قيادة وسيطرة الجيش الإسرائيلي بحي الزيتون وسط غزة

منذ دقيقتان
سرايا القدس في رفح

قالت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– اليوم الخميس إنها قصفت “مقر قيادة وسيطرة للعدو الصهيوني بحي الزيتون، وسط قطاع غزة، بقذائف الهاون.

وأوضحت السرايا أن العملية جرت بالتعاون مع كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة فتح.

وأعلنت المقاومة أمس الأربعاء، عن إطلاق عملية “عصا موسى” التي قالت إنها ستواجه عملية “عربات جدعون 2″، التي بدأتها إسرائيل لاحتلال مدينة غزة.

ونشرت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مشاهد لاستهداف آليات إسرائيلية في جباليا شمال قطاع غزة، وذلك ضمن سلسلة عمليات “عصا موسى”.

وقال مصدر في المقاومة للجزيرة إن باكورة عمليات “عصا موسى” بدأت خلال الأيام الماضية في جباليا وحي الزيتون بعد ساعات من إعلان إسرائيل عن “عربات جدعون 2″.

    المصدر :
  • الجزيرة

