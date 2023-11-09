سرايا القدس: مستعدون للإفراج عن رهينتين إسرائيليتين

قال متحدث باسم سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، (الخميس 9-11-2023) في رسالة مسجلة إن الحركة مستعدة لإطلاق سراح رهينتين إسرائيليتين، وهما امرأة وفتى، لأسباب إنسانية وطبية.

وأضاف أن المبادرة ستدخل حيز التنفيذ حال توافرت الشروط الملائمة ميدانيا وأمنيا.

الناطق العسكري باسم #سرايا_القدس مستعدون للإفراج عن المحتجزين حنا كاتسير والفتى ياغيل يعقوب لأسباب إنسانية#فلسطين_تنتصر pic.twitter.com/MPmXxQki74 — سرايا القدس (@k113kf) November 9, 2023

في سياق متصل، قال البيت الأبيض إن إسرائيل ستبدأ هدنا لمدة أربع ساعات في شمال غزة اعتبارا من اليوم الخميس من أجل السماح للسكان بالفرار من أعمال القتال. ووصف ذلك بأنه خطوة في الاتجاه الصحيح.

وقال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، إن هذه الهدن نجمت عن مناقشات بين مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين في الأيام الأخيرة، بما في ذلك محادثات أجراها الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأضاف كيربي أن عمليات وقف القتال ستسمح للناس بالابتعاد عن طريق الأذى وبإيصال المساعدات الإنسانية، كما يمكن استخدامها كوسيلة لإخراج الرهائن.

وأردف قائلا “الإسرائيليون أبلغونا أنه لن تكون هناك عمليات عسكرية في هذه المناطق خلال فترة التوقف وأن هذه العملية ستبدأ اليوم”.