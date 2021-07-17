سرقة البطاقات المصرفية للقتلى بانهيار بناية في فلوريدا

قام متسلل مجهول الهوية، سرق المعلومات الشخصية للذين لقوا حتفهم في انهيار المبنى السكني بالمدينة صباح 24 يونيو، بحسب ما أعلنت سلطات مدينة سيرفسايد في فلوريدا الأمريكية.

وذكر تشارلز بوركيت عمدة مدينة سيرفسايد، في حديث نقلته قناة WPLG التلفزيونية المحلية يوم الجمعة، أنه ينتظر بلهفة أن تتمكن الشرطة من اعتقال الجاني.

وأشار العمدة إلى أنه يجب على أهالي ضحايا انهيار المبنى، تجميد البطاقات المصرفية الخاصة بالقتلى. وأوضح العمدة أنه تم إخطار أقارب الضحايا بذلك.

وشدد تشارلز بوركيت، على أن حصول الهاكر على المعلومات الشخصية عن القتلى، سيسهل وصوله إلى حساباتهم المالية، بحسب “تاس”.