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سفارة أميركا بإسرائيل: لدينا معلومات بفتح معبر رفح السبت

منذ ساعة واحدة
صور للمساعدات الإنسنية الموجودة من الناحية المصرية لمعبر رفح

صور للمساعدات الإنسنية الموجودة من الناحية المصرية لمعبر رفح

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قالت السفارة الأميركية في إسرائيل، صباح السبت، إنها تلقت معلومات تفيد أن معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة سيفتح في العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي.

لكن السفارة أضافت أنه “إذا فتح المعبر فمن غير الواضح إلى أي مدى قد يتمكن الرعايا الأجانب من مغادرة غزة”.

وأغلق معبر رفح بعد فترة وجيزة من بدء إسرائيل قصف غزة، على خلفية هجوم حركة حماس المفاجئ في 7 أكتوبر، ويحول الخلاف حول شروط توصيل المساعدات دون إعادة فتحه.

وبعد زيارة إسرائيل، الأربعاء، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن التوصل إلى اتفاق لعبور 20 شاحنة مساعدات عبر معبر رفح.

لكن سيظل هذا مجرد جزء صغير جدا مما هو مطلوب، فقبل التصعيد الحالي كانت نحو 450 شاحنة مساعدات تصل إلى غزة يوميا.

ويقول مسؤولو الأمم المتحدة إن هناك حاجة إلى ما لا يقل عن 100 شاحنة يوميا لتغطية الاحتياجات العاجلة، وإن أي عملية لتقديم المساعدات يجب أن تتسم بالاستدامة على نطاق واسع.

ويعتمد معظم سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة على المساعدات الإنسانية.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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