سفارة فنلندا في موسكو تتلقى رسالة تحتوي على مسحوق مجهول

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا (الجمعة 14-4-2023) إن سفارة فنلندا في موسكو تلقت رسالة تحتوي على مسحوق غير معروف وأبلغت السلطات الروسية بالأمر.

وتدهورت العلاقات بين موسكو وهلسنكي بشدة منذ انضمام فنلندا رسميا إلى حلف شمال الأطلسي في الرابع من أبريل نيسان، لتصبح العضو الحادي والثلاثين في الحلف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة. وتشترك فنلندا في حدود برية طويلة مع روسيا.

وقالت زاخاروفا إن السفارة أبلغت وزارة الخارجية الروسية أنها تلقت ثلاث رسائل أمس الخميس، تحتوي واحدة منها على الأقل على مسحوق.

وأضافت “يمكننا تأكيد توجيه سفارة فنلندا نداء إلى وزارة الخارجية الروسية يفيد بتسليم ثلاثة مظاريف متطابقة موجهة للملحق العسكري ومعاونيه في 13 أبريل إلى صندوق بريد البعثة الدبلوماسية… وسيتم إبلاغ سفارة فنلندا بنتائج التحقيق”.

وأنهى قرار فنلندا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي سبعة عقود من عدم الانحياز الاستراتيجي الذي بدأ بعد صد البلاد لمحاولة غزو سوفيتي خلال الحرب العالمية الثانية. وفي فترة ما بعد الحرب، اختارت هلسنكي الحفاظ على علاقات ودية مع موسكو.

لكن الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير شباط 2022 دفع الفنلنديين إلى السعي لتحقيق الأمن بموجب اتفاق الدفاع الجماعي لحلف الأطلسي الذي ينص على أن الهجوم على عضو واحد هو هجوم على جميع الدول الأعضاء.