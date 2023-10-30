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سفيرة إسرائيل: الأمم المتحدة خذلت شعب إسرائيل

منذ 23 دقيقة
آخر تحديث: 30 - أكتوبر - 2023 7:59 مساءً
الامم المتحدة

الامم المتحدة

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قالت سفيرة إسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف ميراف إيلون شاحر الاثنين إن المنظمة الدولية “خذلت” بلادها وإن مديري وكالاتها لم يفعلوا ما يكفي للتنديد بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) ومعاداة السامية المتزايدة.

وأضافت شاحر للصحفيين، في إشارة إلى منظمة الصحة العالمية، “بشكل عام، خذلت الأمم المتحدة شعب إسرائيل”.

وفي وقت سابق كررت وزيرة خارجية كندا ميلاني جولي الدعوة لهدنة إنسانية في الصراع في غزة قائلة إنه لم يتبق سوى وقت قليل لإخراج الكنديين والرهائن في أثناء تقديم المساعدات التي تشتد الحاجة إليها.

وقالت جولي، ضمن نص خطاب ألقته أمام النادي الاقتصادي الكندي في تورونتو، “400 كندي محاصرون في غزة ويعيشون في خوف ويأس… لهذا السبب نحتاج إلى هدنة إنسانية، هدنة إنسانية في غزة”.

وأضافت “الوقت ينفد. نحتاج إلى موافقة من جميع الأطراف على إخراج الرعايا الأجانب بمن فيهم الكنديون. لإطلاق سراح جميع الرهائن والسماح بدخول الغذاء والوقود والمياه إلى غزة”.

    المصدر :
  • رويترز

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