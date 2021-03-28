سفير ألمانيا في مصر: بلادنا لن تسمح بأي نشاط للجماعات المحظورة بما فيها "الأخوان"

أكد السفير الألماني في مصر سيريل نون، الأحد، أن بلاده لن تسمح بأي نشاط للجماعات المحظورة على أراضيها، بما في ذلك ”جماعة الإخوان“.

تصريحات المسؤول الألماني تأتي في أعقاب ظهور مؤشرات على تقارب رسمي بين مصر وتركيا التي كانت الوجهة المفضلة لجماعة الإخوان المسلمين.

وقال نون، بمؤتمر صحفي في مقر السفارة في القاهرة، إن الجماعات المحظورة في ألمانيا غير شرعية، ولا يسمح لها بأي نشاط، وينطبق ذلك على الإخوان.

وشدد على أن ألمانيا لن تكون ملاذا آمنا لتنظيم الإخوان لممارسة أي نشاط ”سياسي أو إرهابي في البلاد إذا فكروا في الرحيل إليها من أي دولة أخرى، مشيرا إلى أن بلاده شهدت في الفترة الأخيرة موجة من الجماعات الإرهابية، وتم منع أنشطتها ومحاسبتها وفقًا لأحكام القانون الألماني.

وأشار إلى وجود تعاون وثيق مع مصر في مجال الهجرة، موضحًا أن مصر شريك يعتمد عليه وينتهج سياسة هجرة صارمة، ويفي بوعوده فيما يتعلق بمنع الهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى أن أوروبا تقدر ذلك.

وتأتي تصريحات الدبلوماسي الألماني في أعقاب تقارير عن تقارب بين مصر وتركيا التي احتضنت جماعة الإخوان المسلمين وأتاحت لها ممارسة نشاطها الإعلامي والسياسي بحرية.

وتلقت القنوات الموالية لجماعة الإخوان، التي تبث من تركيا، تعليمات بالتوقف عن مهاجمة مصر وانتقاد سياستها، بحسب تلك التقارير.

وعلى إثر ذلك ظهرت أنباء عن احتمال مغادرة بعض نخب الإخوان تركيا، إلى وجهات أخرى، قد تكون بينها ألمانيا.