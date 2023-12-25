الأثنين 12 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 25 ديسمبر 2023 |
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سفير إسرائيل في واشنطن: الأمريكيون لديهم مخاوف ولكنهم "لا يحاولون وقف القتال"

منذ 35 دقيقة
السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة مايكل هرتسوغ

السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة مايكل هرتسوغ

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أكد السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة مايكل هرتسوغ أن بلاده مهتمة بالتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المزيد من الرهائن المحتجزين لدى حماس، لكنه أشار إلى أنه من غير الواضح إذا ما كانت الحركة ستوافق على ذلك.

ونقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” عن هرتسوغ قوله لإذاعة الجيش الإسرائيلي: “الحكومة الأميركية تشترك في هدف القتال لهزيمة حماس. لديهم أسئلة ومخاوف، لكنهم لا يحاولون وقف القتال، بل فقط التحقق من الخطوات التالية”.

وأضاف: “إنهم يعلمون أن جزءا من النشاط هو محاولة التوصل إلى صفقة، فالأميركيون على اتصال مع مصر وقطر، وهم مطلعون على الصورة تماما”.

وعندما سُئل عما إذا كان موسم الأعياد سيؤخر أي صفقة محتملة لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة، اعترض هرتسوغ، وهو شقيق الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ.

وأوضح: “الأمر لا يتأخر، حتى خلال العطلات يتم إنجاز العمل، من مصلحة إسرائيل التوصل إلى اتفاق، والسؤال هو ما إذا كان هناك استعداد من الجانب الآخر، ولست متأكدا من ذلك على الإطلاق”.

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