سفير إيران لدى اليونان: طهران تتوقع إعادة شحنة النفط المُصادرة بالكامل

نقلت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء عن سفير إيران لدى اليونان قوله الخميس إن بلاده تتوقع إعادة الشحنة النفطية التي صادرتها اليونان بالكامل بعد أن أصدرت محكمة يونانية حكما يلغي القرار الأصلي المتعلق بالمصادرة.

وذكرت رويترز أمس الأربعاء أن محكمة يونانية ألغت حكما قضائيا سابقا صدر في أبريل نيسان وسمح للولايات المتحدة بمصادرة جزء من شحنة نفط إيرانية من ناقلة ترفع علم إيران قبالة سواحل اليونان.

ولم يتم بعد الإعلان عن قرار المحكمة الأخير.

وقال السفير أحمد نادري على حساب السفارة الإيرانية في اليونان على تويتر “في أعقاب متابعة حثيثة، ستلغي محكمة الاستئناف اليونانية الحكم الأولي بشأن مصادرة النفط الإيراني وبفضل الله ستتم إعادة شحنة النفط كاملة”.

وأثارت الواقعة رد فعل غاضبا من طهران إذ احتجزت قواتها الشهر الماضي ناقلتين يونانيتين في الخليج بعد تحذير من طهران بأنها ستتخذ “إجراءات عقابية” ضد أثينا.

وقال نادري “الأمر سيظل على جدول أعمال مشاورات مكثفة بين البلدين لحين التأكد من التطبيق الكامل للحكم”.