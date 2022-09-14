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سفير الإمارات يصل طهران لاستئناف مهامه الدبلوماسية

منذ 4 دقائق
سفير الإمارات يعود إلى طهران

سفير الإمارات يعود إلى طهران

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عاد السفير الإماراتي لدى إيران سيف محمد الزعابي إلى طهران، لاستئناف مهامه الدبلوماسية، والتقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.

ونقل موقع وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، عن عبد اللهيان، قوله خلال اجتماعه مع الزعابي، إن ”إيران مهتمة بتوسيع العلاقات مع جميع جيرانها، بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة، على أساس سياستها الموجهة نحو الجوار“.

وأكد ”ضرورة تعاون دول المنطقة من أجل الاستقرار للجميع“.

وشدد وزير الخارجية الإيراني على ”ضرورة استخدام الإمكانيات المتاحة في تطوير العلاقات بين البلدين، وتشكيل مفوضية عليا للتعاون بين البلدين، وتنظيم العلاقات القنصلية، وتسهيل أنشطة المؤسسات التعليمية والخدمية والطبية الإيرانية في دولة الإمارات“.

ومن جهته، أعرب الزعابي عن ارتياحه لوجوده في إيران مرة أخرى، مبينا أن ”القدرات الاقتصادية والتجارية العالية للبلدين عامل مهم لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين“.

وفي يناير/كانون الثاني عام 2016، استدعت الإمارات سفيرها في طهران وخفضت مستوى علاقاتها إلى مستوى قائم بالأعمال.

وأعلنت وزارة خارجية الإمارات في الـ21 من آب/ أغسطس الماضي، عودة الزعابي إلى طهران واستئناف مهامه.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الإماراتية أن هذا القرار اتخِذ ”تماشيا مع جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية“.

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