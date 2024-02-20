سفير السعودية لدى هولندا: إسرائيل تشعر بأن لديها حصانة من القانون الدولي

سفير السعودية لدى هولندا، زياد العطية

شدد سفير السعودية لدى هولندا، زياد العطية، على أنه لا تبرير للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

وقال في كلمته الثلاثاء أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي إن “الاحتلال الإسرائيلي المستمر أدى لأبشع النتائج”، مضيفاً أن “هناك إجماعاً دولياً على عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي”.

كما أردف أن “إسرائيل زادت من وتيرة الاستيطان وتتغاضى عن هجمات المستوطنين”.

كذلك مضى قائلاً إن “عدد المستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وصل إلى 700 ألف”.

وتابع أن إسرائيل تشعر بأن لديها حصانة من القانون الدولي.

كما لفت إلى أن “رفض إسرائيل حل الدولتين يؤكد نيتها حرمان الفلسطينيين من حقهم”.

كذلك شدد العطية على أن إسرائيل تحرم قطاع غزة من مقومات الحياة.

وقال: “نرفض أي تبرير لقتل آلاف الأبرياء وتهجيرهم من غزة”، مضيفاً أن القطاع “تحول إلى مكان للموت بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر”.

كما أردف أن مسؤولين كباراً في إسرائيل يهددون علناً أهالي غزة بالقتل والإبادة.

من جانبه شدد سفير جنوب إفريقيا لدى هولندا، فوسيموزي مادونسيلا، على أن إقامة دولة فلسطينية هي الحل الدائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وقال مادونسيلا في كلمته أمام محكمة العدل الدولية إنه يجب تفكيك كل المستوطنات الإسرائيلية وتنفيذ حل الدولتين.

كما مضى قائلاً إن “إسرائيل تنتهك القانون الدولي بشكل خطير ويجب وضع حد لها”.

كذلك أضاف أن “الهجمات الإسرائيلية على غزة تتعارض مع القانون الدولي”، مردفاً أن “إسرائيل تمارس الفصل العنصري في غزة والضفة الغربية”.

يشار إلى أن محكمة العدل الدولية استأنفت اليوم جلسات الاستماع في لاهاي، والتي بدأت أمس الاثنين وتستمر حتى 26 فبراير، حول عواقب سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967.

وستدلي 52 دولة، وهو عدد غير مسبوق، برأيها خلال جلسات الاستماع العلنية.

يأتي ذلك في أعقاب طلب قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2022 لمحكمة العدل الدولية لإصدار “رأي استشاري” غير ملزم بشأن العواقب القانونية المترتبة على سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.