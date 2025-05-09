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سفير باكستان لدى أمريكا: هناك اتصالات مع الهند على مستوى مجلسي الأمن القومي

منذ 35 دقيقة
علم اميركا

علم اميركا

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قال سفير باكستان لدى الولايات المتحدة رضوان سعيد شيخ أمس الخميس إن الهند وباكستان أجرتا اتصالات على مستوى مجلسي الأمن القومي لكل منهما، وذلك ردا على سؤال عما إذا كانت هناك اتصالات جارية بين الجارتين المسلحتين نوويا.

وأدلى السفير بهذه التعليقات في مقابلة مع شبكة سي.إن.إن. وقال إن مسؤولية تهدئة التوترات بين البلدين تقع على عاتق الهند بعد اشتباكات على مدى يومين.

وأضاف “أعتقد أنه جرت اتصالات على مستوى مجلسي الأمن القومي، ولكن هذا التصعيد، سواء الإجراءات التي تتخذ أو الخطاب الذي يخرج، يجب أن يتوقف”. ولم يدل بمزيد من التفاصيل.

وتابع قائلا أن “مسؤولية خفض التصعيد تقع الآن على الهند، لكن هناك حدودا لضبط النفس. وتحتفظ باكستان بحق الرد. وهناك ضغط كاف من الرأي العام عندنا على الحكومة للرد”.

وتحث قوى عالمية عديدة، منها الولايات المتحدة، نيودلهي وإسلام اباد على تهدئة التوترات وإبقاء قنوات الاتصال مفتوحة. ودعت واشنطن إلى حوار مباشر.

وتبادلت باكستان والهند أمس الخميس الاتهامات بشن هجمات بطائرات مسيرة. وحذر وزير الدفاع الباكستاني من أن الرد “بات مؤكدا بشكل متزايد”، وذلك في اليوم الثاني من الاشتباكات العنيفة بين الجارتين النوويتين.

وأدى القتال المستمر منذ يومين إلى مقتل نحو 40 شخصا.

وبدأ التصعيد الأخير في 22 أبريل نيسان عندما قتل مسلحون 26 شخصا في الشطر الذي تديره الهند من كشمير. واتهمت نيودلهي إسلام اباد بالوقوف وراءه وهو ما نفته الأخيرة ودعت إلى إجراء تحقيق محايد.

 

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