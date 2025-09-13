السبت 21 ربيع الأول 1447 ﻫ - 13 سبتمبر 2025 |
سفير ترامب للفاتيكان يهدي البابا ليو كعكة عيد ميلاد بالشيكولاتة

منذ ساعتين
البابا ليو الرابع عشر يقود قداسًا مقدسًا لتقديس كارلو أكوتيس، وهو فتى إيطالي مولود في بريطانيا سيصبح أول شخص من جيل الألفية يُقَدَّس كقديس كاثوليكي، في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان، 7 سبتمبر 2025. رويترز

حاول السفير الأمريكي الجديد لدى الفاتيكان، وهو كاثوليكي يميني عُرف بانتقاداته الحادة للبابا فرنسيس، أن يضفي طابعا وديا على أولى خطواته الدبلوماسية، اليوم السبت، خلال اجتماع مع البابا ليو، حيث أهدى البابا كعكة بالشوكولاتة بمناسبة عيد ميلاده.

قدّم بريان بورش للبابا ليو، أول بابا أمريكي، كعكة من صنع سلسلة مطاعم في منطقة شيكاغو، خلال اجتماع في القصر الرسولي للفاتيكان لتقديم أوراق اعتماده الدبلوماسية رسميا.

‭‭‬سيكمل ليو، الذي ينحدر من شيكاجو وانتخب في مايو أيار ليحل محل البابا فرنسيس، السبعين من عمره غدا الأحد.

زُينت الكعكة بعبارة “عيد ميلاد سعيد” باللون الأحمر، وهي من سلسلة محلات بورتيلوز المحلية الشهيرة.

كان بورش دائم الانتقاد للبابا فرنسيس، الذي قاد الكنيسة الكاثوليكية التي يتبعها 1.4 مليار شخص لمدة 12 عاما. وقال إن الأجندة الرعوية للبابا الراحل مثل ترحيبه المتزايد بالكاثوليك من مجتمع الميم قد سببت “ارتباكا كبيرا”.

وكان أحد مستشاري البابا قد لمح إلى أن الفاتيكان ربما يرفض اعتماد بورش عندما رشحه ترامب العام الماضي، وهو ما لم يفعله الفاتيكان.

وضحك ليو اليوم السبت عندما قُدّمت له الكعكة. وقال بورش للبابا وفقا لمقطع مصور “أرسلها لك محل بوتيلوز”، فرد ليو قائلا “وأنت أحضرتها”.

    المصدر :
  • رويترز

