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سفير روسيا بسويسرا يرفض استضافة جنيف لقمة سلام تتعلق بأوكرانيا

29 - يونيو - 2023
روسيا - سويسرا

روسيا - سويسرا

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قال سفير روسيا في سويسرا إن موسكو لا يمكنها قبول استضافة جنيف أي قمة سلام تتعلق بأوكرانيا بعد انضمامها إلى عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على موسكو وأضاف أن سويسرا فقدت سمعة الحياد التي كانت تتمتع بها.

واقترح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هذا الشهر في خطاب ألقاه أمام البرلمان السويسري أن تقوم جنيف بدور الوسيط.

وفي مقابلة مع صحيفة لو تومب السويسرية نُشرت (الخميس 29-6-2023)، قال السفير الروسي سيرجي جارمونين إن روسيا لن تقبل استضافة مثل هذه القمة في سويسرا التي تستضيف عادة محادثات رفيعة المستوى بين قوى متنازعة.

وقال جارمونين “أمر تمثيل ووساطة سويسرا غير وارد… فقدت سويسرا للأسف مكانتها كدولة محايدة ولم تعد قادرة على القيام بدور الوسيط أو ممثل المصالح”.

ودعا زيليينسكي، في كلمته أمام البرلمان في 15 يونيو حزيران، سويسرا لاستضافة قمة سلام دولية للصراع في أوكرانيا وقال إنه ناقش المبادرة سلفا مع الرئيس السويسري آلان بيرسيه.

وتعرضت سويسرا لانتقادات شديدة من روسيا لتبنيها عقوبات الاتحاد الأوروبي بسبب غزو أوكرانيا وتجميد أصول روسية بقيمة 7.5 مليار فرنك سويسري (8.36 مليار دولار).

وأمس الأربعاء، منعت سويسرا التي تتبع سياسة راسخة لا تسمح لأي دولة تشتري أسلحتها بإعادة تصديرها إلى أطراف النزاعات، شركة رواج لإنتاج السلاح من بيع دبابات ليوبارد1 التي من الممكن استخدامها في أوكرانيا.

    المصدر :
  • رويترز

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