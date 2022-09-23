الجمعة 27 صفر 1444 ﻫ - 23 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

سفير روسيا في أمريكا: أتمنى ألا يكون العالم على شفا صراع نووي

منذ 11 دقيقة
علم روسيا واميركا

علم روسيا واميركا

A A A
طباعة المقال

نقلت وكالة نوفوستي للأنباء عن سفير روسيا في الولايات المتحدة قوله الجمعة، إنه يريد أن يصدق أن موسكو وواشنطن ليستا على شفا السقوط في “هاوية صراع نووي”.

ونقلت وكالات أنباء رسمية روسية عن سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي قوله الجمعة، إن موسكو لا تهدد أحدا بالأسلحة النووية وإن مواجهة مفتوحة مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي ليست في مصلحة روسيا.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، أعلن الأربعاء، التعبئة العامة الجزئية عل خلفية حرب أوكرانيا، معلنا استدعاء أكثر من 300 ألف جندي.

وفي خطاب التعبئة، وهو الأول منذ اندلاع الحرب العالمية الثانية، أكد بوتن أن الغرب تجاوز كل الحدود في العدوان على روسيا، متعهدا أن روسيا ستدافع عن نفسها بكل ما أوتيت من قوة في ترسانتها الضخمة إذا واجهت تهديدا من الغرب.

لكن بوتن لم يشر صراحة إلى استخدام السلاح النووي.

    المصدر :
  • وكالات

المزيد من أخبار العالم

كأس العالم
كأس العالم.. تركيا ترسل 3000 شرطي إلى قطر
نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
نائب وزير خارجية روسيا: موسكو لا تهدد أحدا بالأسلحة النووية
المستشار الألماني أولاف شولتس
شولتس: وفاة مهسا اميني شيء "مروع"

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

غرق عشرات المهاجرين على متن مركب لبناني قبالة سواحل طرطوس
صور مأساوية.. كارثة تحل بمركب لبناني قبالة شاطئ طرطوس في سوريا
هشام سليم
وفاة الفنان هشام سليم عن عمر 62 عاما
الرجل المتهم بمحاولة الخطف
فيديو.. محاولة خطف فاشلة لطفل في منطقة الجناح