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سفير روسي: دعم أوكرانيا العسكري يزيد من خطر اندلاع صدام مع الغرب

منذ 13 دقيقة
السفير الروسي في واشنطن السفير أناتولي أنطونوف

السفير الروسي في واشنطن السفير أناتولي أنتونوف

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قال سفير روسيا لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف إن قرار واشنطن إرسال المزيد من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا يشكل تهديدا لمصالح موسكو ويزيد من خطر اندلاع صدام عسكري بين روسيا والغرب.

وأضاف أنتونوف على تطبيق التراسل تيليجرام الأربعاء “نرى أن هذا يمثل تهديدا مباشرا لمصالح بلدنا الاستراتيجية”.

وأردف “توريد الولايات المتحدة وحلفائها المنتجات العسكرية “لأوكرانيا” لا يؤدي فقط إلى إراقة دماء مطولة وخسائر جديدة، وإنما يزيد من خطر حدوث صدام عسكري مباشر بين روسيا والدول الغربية”.

هذا وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء 4 أكتوبر،، بأن واشنطن ستزود كييف بمساعدات أمنية جديدة بقيمة 625 مليون دولار أمريكي، تشمل راجمات صواريخ “هيمارس”.

وقال البيت الأبيض في بيان إن كاملا هاريس نائبة الرئيس انضمت إلى المكالمة.

وأضاف البيان أن بايدن أكد أن واشنطن لن تعترف أبدا بضم روسيا لأراض أوكرانية.

وقال البيان إن بايدن “تعهد بمواصلة دعم أوكرانيا في دفاعها عن نفسها أمام في مواجهة العدوان الروسي مهما طال الأمد”.

    المصدر :
  • رويترز

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