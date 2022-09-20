سفينة أممية تستعد لنقل قمح أوكراني لأفغانستان

قالت وزارة البنية التحتية الأوكرانية، الثلاثاء، إن سفينة رابعة يستأجرها برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، تحمل اسم بي.سي فانيسا، وصلت إلى ميناء أوديسا على البحر الأسود وستقوم بنقل 30 ألف طن من القمح إلى أفغانستان.

وقامت أوكرانيا بالفعل بشحن قمح إلى إثيوبيا واليمن في إطار البرنامج. وتستهدف تصدير 190 ألف طن أخرى تشمل هذه الشحنة لأفغانستان.

وتراجعت صادرات الحبوب الأوكرانية منذ بداية الحرب بسبب إغلاق موانئها على البحر الأسود -وهو طريق رئيسي للشحن- مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء عالميا وأثار مخاوف من حدوث نقص في أفريقيا والشرق الأوسط.

وجرت إعادة فتح ثلاثة موانئ على البحر الأسود في نهاية يوليو تموز بموجب اتفاق تم التوصل له بين موسكو وكييف بوساطة الأمم المتحدة وتركيا.

وأعلنت الوزارة اليوم أيضا أن ما مجموعه أربعة ملايين طن من المنتجات الزراعية أبحرت حتى الآن من الموانئ الأوكرانية بموجب الاتفاق، من بينها نحو 195700 طن من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود على متن ثماني سفن اليوم.