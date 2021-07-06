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سفينة أنقذت مئات المهاجرين تبحث في "المتوسط" عن ميناء

6 - يوليو - 2021
مركب مهاجرين- أرشيفية

مركب مهاجرين- أرشيفية

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طلبت منظمة خيرية من الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء، إيجاد ميناء يمكن أن ترسو فيه سفينة لإنزال مئات المهاجرين الذين أنقذتهم في وسط البحر المتوسط ​​خلال الأيام الأخيرة.

قالت منظمة “إس أو إس ميديتيراني” إن نحو 572 شخصا، بينهم 183 قاصرا، موجودون حاليا على متن سفينة “أوشن فايكنغ”، بعد أن أنقذتهم في 6 عمليات في مناطق البحث والإنقاذ المالطية والليبية.

وأضافت المجموعة أن السلطات البحرية لم تساعد في العمليات وحثت الاتحاد الأوروبي على التدخل.

ودعت في بيان “الاتحاد الأوروبي على الأقل إلى تنسيق إنزال 572 ناجيا على متن سفينتنا”.

ولم يذكر البيان تفاصيل عن مكان السفينة، لكن موقع marinetraffic.com قدم موقعه بين مالطا وصقلية.

    المصدر :
  • رويترز

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