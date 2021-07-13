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سفينة الحاويات إيفر غيفن تغادر المياه المصرية

13 - يوليو - 2021
السفينة إيفر غيفن

السفينة إيفر غيفن

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نقلت وكالة “رويترز” عن مصدر في قناة السويس إن سفينة الحاويات العملاقة إيفر غيفن غادرت المياه المصرية الساعة الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي.

أظهرت بيانات “مارين ترافك” لتتبع حركة السفن، إيفر غيفن وهي تبحر في مياه البحر المتوسط في اتجاه الشمال من الساحل المصري، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.

ووفقا لـ”اليوم السابع” قالت مصادر ملاحية بهيئة قناة السويس، إن سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN (إيفر غيفن)، غادرت مصر رسميا قبل قليل، في طريقها إلى ميناء روتردام بهولندا، عبر البحر المتوسط، بعد رفع الحجز التحفظي عنها وخضوعها لأعمال الصيانة والفحص للتأكد من سلامتها .

استبدلت الشركة المالكة لسفينة الحاويات البنمية هذه قبطانها الذى كان يقودها أثناء جنوحها، بقبطان آخر، ليستكمل رحلتها التى انطلقت الأربعاء الماضي من البحيرات المرة بالإسماعيلية، إلى ميناء روتردام بهولندا.

وانتهت أزمة سفينة الحاويات البنمية “إيفر غيفن”، التى كان متحفظا عليها بمنطقة البحيرات المرة، بعد توقيع عقد التسوية مع الشركة المالكة لها بحضور الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، وممثل الشركة المالكة للسفينة وعدد من السفراء والشركاء الدوليين، بمبنى المارينا الجديد شرق القناة، حيث تضمن برنامج الاحتفالية دعوة الصحفيين والقنوات الفضائية لتصوير مغادرة السفينة من موقع الاحتفالية، حيث وجهت قناة السويس، الدعوة لعدد من الدبلوماسيين وكبار رجال الدولة المصرية، لحضور مراسم توقيع عقد التسوية النهائي.

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