سفينة تابعة للبحرية الأمريكية تصل‭ ‬إلى السودان لإجلاء أمريكيين

قال مسؤولان أمريكيان لرويترز إن الولايات المتحدة أرسلت سفينة تابعة للبحرية إلى السودان للمساعدة في إجلاء المواطنين الأمريكيين الذين تقطعت بهم السبل في هذا البلد الذي اندلع فيه قتال هذا الشهر.

وقال المسؤولان، اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما، إن السفينة يو.إس.إن.إس برونزويك، وهي سفينة نقل سريع، توجد في بورتسودان بصفة مؤقتة.

وأضاف أحدهما أنه من المرجح أن يتم إجلاء مئات المواطنين على متن هذه السفينة.

,أجلت القوات الأمريكية الدبلوماسيين الأمريكيين وبعض الدبلوماسيين الأجانب في 22 أبريل نيسان.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن قافلة رتبتها الحكومة الأمريكية وصلت إلى مدينة بورتسودان أمس السبت وأجلت مواطنين أمريكيين وموظفين محليين وآخرين.

وقالت واشنطن في وقت سابق إنها ستنشر قطعا بحرية للمساعدة في عمليات الإجلاء إذا لزم الأمر.

ودفع الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية دولا إلى المسارعة بإجلاء دبلوماسييها ورعاياها.

وأجلت عدة دول رعاياها جوا بينما توجه آخرون إلى بورتسودان على البحر الأحمر على بعد 800 كيلومتر تقريبا من الخرطوم برا.