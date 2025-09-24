الأربعاء 2 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 24 سبتمبر 2025 |
سفينة ترفع علم تنزانيا تغرق جزئياً جنوبي جزيرة كيش الإيرانية

قالت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية للأنباء، اليوم الأربعاء، إن سفينة ترفع علم تنزانيا غرقت جزئيا جنوبي جزيرة كيش الإيرانية، مضيفة أن سبب الحادث قيد التحقيق.

ونقلت الوكالة عن مسؤول إيراني قوله إنه تم إنقاذ طاقم السفينة المكون من تسعة أفراد.

ووقع الحادث في حوالي الساعة 13:30 بالتوقيت المحلي.

وكانت السفينة تحمل 2500 طن من الأسمنت الأبيض وفي طريقها من رأس الخيمة في الإمارات إلى ميناء الشعيبة في الكويت عندما بدأت المياه تغمرها على بعد ميلين تقريبا ثلاثة كيلومترات تقريبا إلى الجنوب من جزيرة كيش مما استدعى إعلان حالة الطوارئ.

وأضافت تسنيم أن السفينة حاليا شبه غارقة وفي حالة ميل شديد.

    المصدر :
  • رويترز

