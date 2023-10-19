سفينة حربية تتجه لإسرائيل.. وسوناك من تل أبيب: أقف معكم

أفادت البحرية الأميركية، اليوم الخميس، بأن سفينة قيادة وسيطرة تابعة للأسطول السادس توجهت من إيطاليا إلى إسرائيل، وسط التصعيد بين إسرائيل وغزة.

يأتي ذلك فيما قالت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية، اليوم الخميس، إن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك وصل إلى تل أبيب.

سوناك وبعد وصوله إلى تل أبيب، قال: “نحن نقف مع إسرائيل”. وتوجه للإسرائيليين بالقول: “أشارككم حزنكم وأقف معكم في وجه الإرهاب”.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أكد سوناك في اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، التزام بريطانيا بحل الدولتين، والاستعداد لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة، والعمل مع الأطراف كافة من أجل وقف ما يجري من أحداث، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

اجتياح بري

وتستعد إسرائيل لاجتياح بري لقطاع غزة ردا على الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر. وتنفذ القوات الإسرائيلية منذ ذلك الحين أعنف قصف تشنه على غزة، ما أسفر عن استشهاد نحو 3500 فلسطيني، كما فرضت حصارا مطبقا على القطاع، مما يفاقم الغضب بين الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وقالت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” إن إجمالي عدد القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي ارتفع إلى 306 منذ اندلاع القتال مع فصائل فلسطينية في السابع من أكتوبر الجاري. كما نقلت صحيفة “جيروزاليم بوست” عن وزارة الصحة قولها، إن 4629 إسرائيليا أصيبوا بجروح منذ بداية الحرب.