سفينة "حنظلة" تبحر من صقلية باتجاه غزة لكسر الحصار

أبحرت سفينة “حنظلة” التابعة لـ”أسطول الحرية” من ميناء سرقوسة في صقلية الإيطالية، باتجاه قطاع غزة المحاصر.

-وتقل السفينة نحو 15 ناشطًا مؤيدًا لفلسطين، وتحمل مساعدات إنسانية في ظل استمرار الإبادة الإسرائيلية والتجويع.

وتهدف الرحلة إلى التضامن الإنساني والدولي مع غزة، وهي ممولة عبر حملات تبرع شعبية، بحسب منسقة “أسطول الحرية” في فرنسا كلود ليوستيك.

ومن المقرر أن تتوقف السفينة في غاليبولي جنوب شرق إيطاليا، وتنضم إليها نائبتان فرنسيتان من حزب “فرنسا الأبية” يوم 18 يوليو الجاري.

ومنذ فجر الثلاثاء 18 مارس 2025، كثفت إسرائيل فجأة جرائم إبادتها بغزة، بغارات جوية عنيفة وواسعة النطاق استهدفت المدنيين وقت السحور، ما أسفر عن “404 شهداء وأكثر من 562 إصابة”، حتى الساعة العاشرة صباحا ت.غ، وفق وزارة الصحة بالقطاع.

ويمثل ذلك أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة الذي تنصلت من الدخول في مرحلته الثانية بعد انتهاء الأولى مطلع مارس/ آذار الجاري.

وبينما التزمت حركة “حماس” بكافة بنود الاتفاق، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الدخول في المرحلة الثانية منه إرضاءً للمتطرفين في حكومته.

وكان نتنياهو فقط يريد تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق لضمان إطلاق أكبر عدد من الأسرى الإسرائيليين بغزة، عوضا عن الدخول في المرحلة الثانية منه، التي كانت تعني إنهاء الحرب تماما والانسحاب الكامل من القطاع.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 195 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.