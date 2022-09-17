سفينة للأمم المتحدة تغادر أوكرانيا محملة بالقمح

قالت وزارة البنية التحتية الأوكرانية، السبت إن السفينة الثالثة، التي خطط لها برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، غادرت ميناء تشورنومورسك الأوكراني على البحر الأسود وعلى متنها نحو 30 ألف طن من القمح.

وأفادت الوزارة في بيان “السفينة متجهة إلى إثيوبيا. وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن إثيوبيا على شفا أزمة غذاء”.

وأضافت أنه بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي، فإن ثلاث سفن محملة بأكثر من 90 ألف طن من القمح في طريقها إلى إثيوبيا واليمن.

وقالت الوزارة “نخطط لتصدير 190 ألف طن أخرى يجري شراؤها حاليا من قبل شركاء الأمم المتحدة”، مضيفة أنه بالإضافة إلى سفينة إيكاريا إنجل، غادرت تسع سفن أخرى الموانئ الأوكرانية اليوم السبت.

وتراجعت صادرات الحبوب في البلاد منذ بداية الحرب بسبب إغلاق موانئها المطلة على البحر الأسود – وهو طريق رئيسي للشحن – مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية وأثار مخاوف من حدوث نقص في أفريقيا والشرق الأوسط.

وتم فتح ثلاثة موانئ على البحر الأسود في نهاية يوليو تموز بموجب اتفاق بين موسكو وكييف بوساطة الأمم المتحدة وتركيا.