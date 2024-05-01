سقوط ضحايا في شرق أوكرانيا بهجوم روسي

كشف مسؤول محلي أوكراني أن شخصين قتلا وأصيب ستة آخرون اليوم الأربعاء في هجوم روسي على بلدة هيرنيك الأوكرانية التي تبعد 12 كيلومترا تقريبا من خطوط القتال الأمامية.

وقال الحاكم الإقليمي فاديم فيلاشكين على تطبيق تلغرام للتراسل إن القوات الروسية شنت الهجوم بقاذفة صواريخ متعددة الفوهات. وأظهرت الصور التي شاركها بجانب المنشور منازل خاصة دُمرت بسبب الحرائق والانفجارات.

وتبعد هيرنيك 12 إلى 15 كيلومترا من جبهة القتال قرب مدينة مارينكا الأوكرانية في منطقة دونيتسك حيث كثفت القوات الروسية هجماتها.

وفي الآونة الأخيرة، وصف قائد الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي الوضع في منطقة مارينكا بأنه الأصعب.

وتنتظر قوات كييف، التي تعاني من نقص في الأسلحة والقوات، بشدة وصول إمدادات جديدة من الأسلحة والذخيرة التي تأخرت لشهور بسبب خلافات سياسية في الكونجرس الأمريكي.

ورغم وصول بعض الأسلحة بالفعل، فإن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حث على ضرورة تسريع عملية التسليم قائلا إن الوضع في ساحة المعركة بأكمله يعتمد بشكل رئيسي على وصول هذه الأسلحة.