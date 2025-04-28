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سقوط طائرة إف-18 من على متن حاملة طائرات أمريكية بالبحر الأحمر

منذ 12 ساعة
طائرة إف-18

طائرة إف-18

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قالت البحرية الأمريكية، اليوم الاثنين “إن أحد بحاريها أصيب بجروح طفيفة عندما سقطت طائرة مقاتلة من طراز إف-18 وقاطرتها من على متن حاملة طائرات في البحر الأحمر”.

وأكدت البحرية في بيان أن “جميع أفرادها بخير”. وتُشارك حاملة الطائرات هاري ترومان في الضربات الجوية التي تستهدف جماعة الحوثي في اليمن.

وفي سياقٍ منفصل، فرضت الولايات المتحدة اليوم، عقوبات على ثلاث سفن وأصحابها لنقلهم منتجات النفط والغاز إلى الحوثيين في اليمن في الوقت الذي تواصل فيه واشنطن الضغط على الجماعة بسبب هجماتها على حركة الشحن في البحر الأحمر.

وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان أن العقوبات استهدفت شركتي زاس للشحن والتجارة وجريت سكسيس للشحن، المسجلتين في جزر مارشال، وشركة باجساك للشحن المسجلة في موريشيوس، وسفن الشحن التي استخدمتها هذه الشركات لنقل منتجات النفط والغاز إلى ميناء رأس عيسى الذي يسيطر عليه الحوثيون.

وقال نائب وزير الخزانة مايكل فولكندر “يؤكد إجراء اليوم التزامنا بعرقلة جهود الحوثيين لتمويل هجماتهم الخطيرة والمزعزعة للاستقرار في المنطقة”.

وجاءت العقوبات بعد ساعات من قول قناة المسيرة التابعة للحوثيين إن غارة يشتبه في أنها أمريكية أسفرت عن مقتل 68 شخصا في مركز احتجاز للمهاجرين الأفارقة في اليمن.

وصنفت الولايات المتحدة الحوثيين في مارس آذار الماضي “منظمة إرهابية أجنبية”، متهمة الجماعة بتهديد أمن المدنيين والموظفين الأمريكيين في الشرق الأوسط وكذلك الشركاء في المنطقة والتجارة البحرية العالمية.

    المصدر :
  • رويترز

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