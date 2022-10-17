سقوط طائرة مقاتلة على مبنى سكني في ييسك جنوب روسيا

أعلن حاكم إقليمي إن طائرة مقاتلة روسية سقطت على مبنى سكني في مدينة ييسك بجنوب روسيا اليوم الاثنين.

وأظهرت لقطات مصورة كرة كبيرة من النار تندلع من داخل ما يبدو أنه مبنى متعدد الطوابق. وقالت وكالات أنباء روسية إن قائدي الطائرة قفزا منها بالمظلة.

وقال فينيامين كوندراتييف حاكم المنطقة إن الطائرة من طراز سوخوي سو-34 وهي قاذفة مقاتلة أسرع من الصوت متوسطة المدى.

وفتحت لجنة التحقيقات الروسية، المعنية بالجرائم الخطيرة، تحقيقا جنائيا في الحادث.

ونقلت وكالة إنترفاكس عن الكرملين قوله إن الرئيس فلاديمير بوتين أمر بتقديم كل المساعدات اللازمة للضحايا.

وقال كوندراتييف على تيليجرام إن الحريق اندلع في مبنى من تسعة طوابق. وأضاف “ابتلعت النار عدة طوابق مرة واحدة. ولحقت أضرار بسبع عشرة شقة”.

ويفصل ييسك عن الأراضي التي تحتلها روسيا في جنوب أوكرانيا شريط ضيق من بحر آزوف.