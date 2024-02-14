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سقوط قتلى وجرحى بصاروخ روسي على خاركيف الأوكرانية

منذ 15 ثانية
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قتل شخصان وأصيب آخرون بهجوم صاروخي روسي على مبنى سكني في قرية بمنطقة خاركيف الأوكرانية.

وأعلنت الشرطة الأوكرانية ان صاروخا روسيا أصاب مبنى سكنيا في قرية بمنطقة خاركيف شمال البلاد اليوم الأربعاء مما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة أربعة آخرين، وأضافت أن أربعة آخرين قد يكونون تحت الأنقاض.

وتتعرض المنطقة إلى هجمات روسية متكررة. ورجحت الشرطة استخدام نظام الصواريخ إس-300 خلال الهجوم على قرية فيليكي بورلوك الذي أدى إلى تدمير ثماني شقق من أصل 16 بالمبنى.

وقالت الشرطة “تشير البيانات الأولية إلى مقتل شخصين… ومن بين الضحايا (المصابين) ثلاثة رجال وامرأة”.

وأظهرت صور من موقع الهجوم أفرادا من فرق الإنقاذ وهم يبحثون في الأنقاض بعد دمار جزء من المبنى المكون من طابقين.

    المصدر :
  • رويترز

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