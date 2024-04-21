سقوط قتلى وجرحى في إطلاق نار بولاية تينيسي الأمريكية

أعلنت الشرطة في مدينة ممفيس بولاية تينيسي الأمريكية إن شخصين على الأقل لقيا حتفهما وأصيب ستة آخرون عندما وقع إطلاق نار خلال حفل جماعي في الهواء الطلق بالمدينة.

وأضافت الشرطة في بيان على موقع التواصل الاجتماعي إكس “خلال متابعة التحقيقات، اكتشفنا أن هناك ثمانية ضحايا إجمالا توفي اثنان منهم في مكان الواقعة”.

وقالت الشرطة إن أحد المصابين لا يزال في حالة حرجة.

وأضافت الشرطة “كانت حفلة جماعية أقيمت بدون تصريح”. وكان يشارك فيها من 200 إلى 300 شخص.

ونقلت شبكة (سي.بي.إس نيوز) عن سيرلين ديفيس رئيسة شرطة ممفيس قولها إن الشرطة تبحث عن اثنين على الأقل يشتبه بهما.

وأضافت رئيسة الشرطة “نعتقد أن هناك شخصين على الأقل أطلقا النار خلال هذه الواقعة”.

ولم يتسن الاتصال بشرطة ممفيس للحصول على تعليق إضافي.