الأحد 12 شوال 1445 ﻫ - 21 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

سقوط قتلى وجرحى في إطلاق نار بولاية تينيسي الأمريكية

منذ 5 دقائق
الشرطة الأمريكية- أرشيفية

الشرطة الأمريكية- أرشيفية

A A A
طباعة المقال

أعلنت الشرطة في مدينة ممفيس بولاية تينيسي الأمريكية إن شخصين على الأقل لقيا حتفهما وأصيب ستة آخرون عندما وقع إطلاق نار خلال حفل جماعي في الهواء الطلق بالمدينة.

وأضافت الشرطة في بيان على موقع التواصل الاجتماعي إكس “خلال متابعة التحقيقات، اكتشفنا أن هناك ثمانية ضحايا إجمالا توفي اثنان منهم في مكان الواقعة”.

وقالت الشرطة إن أحد المصابين لا يزال في حالة حرجة.

وأضافت الشرطة “كانت حفلة جماعية أقيمت بدون تصريح”. وكان يشارك فيها من 200 إلى 300 شخص.

ونقلت شبكة (سي.بي.إس نيوز) عن سيرلين ديفيس رئيسة شرطة ممفيس قولها إن الشرطة تبحث عن اثنين على الأقل يشتبه بهما.

وأضافت رئيسة الشرطة “نعتقد أن هناك شخصين على الأقل أطلقا النار خلال هذه الواقعة”.

ولم يتسن الاتصال بشرطة ممفيس للحصول على تعليق إضافي.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

فلاديمير زيلينسكي
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
زيلينسكي: المساعدات الأمريكية ستسهم في إنهاء الحرب وإعادة السلام إلى أوكرانيا
كتيبة نتساح يهودا التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي
حقائق عن "نتساح يهودا".. من الكتيبة الدينية إلى مصدر للتوتر الدولي
مجلس الأمن
الخارجية الإسرائيلية تستدعي سفراء دول أيدت عضوية فلسطين بالأمم المتحدة

الأكثر قراءة

قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي - رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
بين إيران وإسرائيل.. "نيران صديقة"!
الشيخ بهاء الدين رفيق الحريري
بهاء الحريري في لبنان لتلقي واجب العزاء بوفاة زوج عمته "مصطفى الحريري"‎
رئيس بلدية هيتلا يروي حادثة الاعتداء عليه.. اليكم التفاصيل