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سقوط قتيل و31 جريحا جراء انفجار داخل ناد ليلي في أذربيجان

3 - أبريل - 2022
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وقع انفجار في ناد ليلي بباكو، عاصمة أذربيجان، في ساعات الصباح الولى اليوم الأحد، ما أدى الى اندلاع حريق أسفر عن سقوط قتيل وإصابة 31 شخصا.

ونقلت “الأسوشيتد برس” عن متحدث باسم وزارة الداخلية في أذربيجان قوله، إنه يعتقد أن الانفجار نتج عن تسرب غاز، مشيرا إلى أن التحقيقات جارية.

وقالت وزارة الصحة في منشور عبر حسابها على “فيسبوك”، إن وحدات من قوات الطوارئ توجهت إلى موقع الحادث، وتم نقل 24 شخصا إلى المستشفيات القريبة، وهم يعانون من حروق وإصابات متفاوتة الشدة.

وتمكنت قوات الإطفاء من إخماد الحريق، والحيلولة دون انتشاره لمواقع أخرى، وفقما ذكرت وكالة “رويترز”.

 

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