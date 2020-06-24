سقوط قذيفة صاروخية تركية داخل الحدود الإيرانية

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قالت السلطات الإيرانية أن قذيفة صاروخية تم إطلاقها من الأراضي التركية سقطت داخل الحدود الإيرانية دون وقوع إصابات ، حسب ما صرح به وزير الخارجية الإيراني .

أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، مساء الأربعاء، سقوط قذيفة هاون داخل بلاده أطلقتها القوات التركية خلال اشتباكات مع الجماعات المسلحة، في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني المعارض.

وقال موسوي، في تصريحات صحفية نشرتها الوكالة الرسمية الإيرانية ”إيرنا“، إنه ”خلال اشتباكات بين القوات التركية والجماعات الإرهابية، أصابت قذيفة هاون أراضي إيران، والتي لم تتسبب لحسن الحظ في وقوع إصابات“.

وأضاف أنه ”يتم التحقيق في أبعاد هذا الحادث من قبل مسؤولي الحدود في البلدين (إيران وتركيا)“، مبينا أن ”المواجهات بين القوات التركية والمعارضين الأكراد أدت إلى إصابة اثنين من حرس الحدود الأتراك، توفي أحدهما متأثرًا بجراحه، بحسب مصادر تركية“.

وتابع: ”لقد قلنا إن مكافحة الإرهاب يجب أن تكون عملا عالميا، ومن الضروري أن تلتزم جميع الدول بذلك، وللأسف طالما استمرت بعض الدول في دعم هؤلاء الإرهابيين، فإننا لسوء الحظ نرى جرائمهم“.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكر بيان لوزارة الدفاع التركية أن جنديًا من قواتها قُتل فيما أصيب اثنان آخران في جنوب شرق البلاد، إثر تعرضهم لإطلاق نار من الجانب الإيراني للحدود.

ولم يوضح البيان التركي الجهة التي استهدفت القوات التركية، لكن الوزارة ذكرت أن ”الجنود كانوا في مهمة استطلاع ومراقبة في بلدة يوكسيكوفا الحدودية في إقليم هكاري بجنوب شرق تركيا“.

وتشترك إيران مع تركيا في حدود برية يقدر طولها بـ 500 كيلو متر، ويرتبط البلدان بـ3 منافذ برية مشتركة، وعادةً ما ينفذ عناصر من حزب العمال الكردستاني المعارض للنظامين الإيراني والتركي هجمات ضد قوات حرس الحدود لكلا البلدين.