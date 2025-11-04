سكان شمال أفغانستان يباشرون إزالة الأنقاض بعد زلزال أسفر عن 20 قتيلًا

شرع سكان شمال أفغانستان اليوم الثلاثاء في تنظيف الشوارع وإزالة الأنقاض الناتجة عن زلزال عنيف بلغت شدته 6.3 درجة، أسفر عن مقتل 20 شخصًا وإصابة نحو 945 آخرين، بالإضافة إلى دمار مئات المنازل جزئيًا أو كليًا.

وقع الزلزال بالقرب من مدينة مزار الشريف في وقت مبكر من يوم الاثنين، متسببًا في أضرار بالمسجد الأزرق التاريخي، وأجبر السكان على حفر الأنقاض وإصلاح المباني المتضررة في منطقة تانجي تاشقرجان الواقعة قرب مركز الزلزال.

وأوضح محمد ياسين، صاحب متجر محلي، أن العديد من المباني تضررت أو دُمرت بالكامل، وقال: “الشعور بالخوف يسود عند دخول المتاجر، فقد تنهار في أي لحظة”.

ويأتي هذا الزلزال في وقت تواجه فيه حكومة طالبان سلسلة من الأزمات الإنسانية، بما في ذلك الزلزال المدمر في أغسطس الماضي، إلى جانب تراجع المساعدات الأجنبية وعمليات ترحيل جماعي للاجئين، مع اقتراب فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر، ما يزيد من صعوبة التعامل مع الكارثة.