سكاي نيوز: رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك سيزور إسرائيل هذا الأسبوع

ذكرت شبكة سكاي نيوز الثلاثاء أن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك سيزور إسرائيل هذا الأسبوع.

ولم تشر الشبكة إلى المصادر التي نقلت عنها هذا الخبر.

ورفض متحدث باسم الحكومة تأكيد التقرير، قائلا إنه سيتم تأكيد خطط سفر سوناك بالطريقة المعتادة.

وكان وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي توجه الأسبوع الماضي إلى إسرائيل إظهارها للتضامن في أعقاب الهجمات التي شنتها حركة حماس الفلسطينية.

ومن المنتظر أن يزور الرئيس الأمريكي جو بايدن إسرائيل غدا الأربعاء 18\10\2023.

وفي وقت سابق قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الثلاثاء إن سوناك أكد على أهمية تجنيب الشرق الأوسط المزيد من عدم الاستقرار خلال اتصالين مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وتناول الاتصالان الصراع الحالي في غزة.

وقال المتحدث باسمه في نص للمكالمة مع ولي العهد السعودي “اتفق الزعيمان على أهمية تجنب المزيد من زعزعة الاستقرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط”.

وجاء في نص المكالمة القطرية أن “رئيس الوزراء شكر الأمير على دوره البناء في الدبلوماسية الإقليمية… واتفقا على أنه لا ينبغي السماح للصراع بأن يؤدي للمزيد من زعزعة استقرار المنطقة”.