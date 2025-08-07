الجمعة 13 صفر 1447 ﻫ - 8 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

سكوت بيسنت: ترامب يستخدم الرسوم الجمركية أداة للسياسة الخارجية

منذ 45 دقيقة
وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت. رويترز

وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت. رويترز

A A A
طباعة المقال

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز، اليوم الخميس “إن الرئيس دونالد ترامب يستخدم الرسوم الجمركية أداة للسياسة الخارجية من خلال فرض رسوم جمركية ثانوية على السلع الهندية بسبب شراء الهند للنفط الروسي”.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة قد تفرض رسوما جمركية إضافية على السلع الصينية بسبب شراء بكين للنفط الروسي، قال بيسنت لبرنامج (تقرير خاص مع بريت باير) إن ترامب يبقي جميع الخيارات مفتوحة لوقف الحرب في أوكرانيا، وإن “الرسوم الجمركية على الصين قد تطرح على الطاولة في مرحلة ما”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
ترامب يطلب من المحكمة العليا رفع القيود على مداهمات الهجرة
خفر السواحل الفلبيني
خفر السواحل: مقتل 2 في تحطم طائرة هليكوبتر في نهر مسيسبي
الرئيس الأميركي دونالد ترامب. رويترز
إدارة ترامب تخطط لبناء أكبر مركز احتجاز للمهاجرين بأمريكا على قاعدة عسكرية

الأكثر قراءة

الشيخ نعيم قاسم
جنّ جنون حزب الله.. تهديد مباشر للحكومة
الليرة اللبنانية تهوي إلى أدنى مستوى في تاريخها
3 عقبات تحول دون طرح ورقتي الـ 500 ألف والمليون ليرة في الأسواق!
قتل في غارة للجيش اللبناني… مَن هو “أبو سلّة”؟