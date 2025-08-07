سكوت بيسنت: ترامب يستخدم الرسوم الجمركية أداة للسياسة الخارجية

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز، اليوم الخميس “إن الرئيس دونالد ترامب يستخدم الرسوم الجمركية أداة للسياسة الخارجية من خلال فرض رسوم جمركية ثانوية على السلع الهندية بسبب شراء الهند للنفط الروسي”.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة قد تفرض رسوما جمركية إضافية على السلع الصينية بسبب شراء بكين للنفط الروسي، قال بيسنت لبرنامج (تقرير خاص مع بريت باير) إن ترامب يبقي جميع الخيارات مفتوحة لوقف الحرب في أوكرانيا، وإن “الرسوم الجمركية على الصين قد تطرح على الطاولة في مرحلة ما”.