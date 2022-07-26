سلاح البحرية الإسرائيلي يرفع حالة التأهب حول كاريش

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، الثلاثاء، أنّ “الجيش الإسرائيلي قرّر رفع حالة التأهب حول حقول الغاز الواقعة في البحر المتوسط، وعزّز من وسائل دفاعه في الساحة البحرية”.

وقال موقع “واللا” العبري إنّ “سلاح البحرية الإسرائيلي أجرى تدريبات مكثفة خلال الأشهر الماضية حول كيفية التعامل مع التهديدات الصاروخية المحتملة من قبل حزب الله”، مشيراً إلى أنّ “الإعلان عن تلك التدريبات والاستعدادات الإسرائيلية المكثفة بشأن حقول الغاز في البحر المتوسط، يأتي على خلفية تهديدات الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصر الله، أمس الاثنين، بأن حقول الغاز في المتوسط في مرمى نيران الحزب”.

وأكد الموقع أن “سلاح البحرية الإسرائيلية رفع حالة التأهب القصوى في البحر المتوسط، وتحديداً قبالة منصة الغاز الطبيعي كاريش، وذلك على خلفية فشل المساعي للتوصل إلى تسوية بين الطرفين اللبناني والإسرائيلي بشأن ترسيم الحدود البحرية بينهما، خصوصاً مع اقتراب إنتاج الغاز من حقل كاريش المتنازع عليه”.

وقرّر الجيش الإسرائيلي تشكيل هيئة قيادة عليا مكونة من ممثلين عن أجهزة الاستخبارات وسلاح البحرية ووزارة الدفاع وقسم العمليات وسلاح الجو، بهدف التعامل مع التهديدات والاستعداد لإمكانية قيام “حزب الله” بتنفيذ عمليات عسكرية أو خطوات تؤدي إلى عرقلة العمل في حقول الغاز في البحر المتوسط.