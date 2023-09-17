سلاح الجو الأوكراني: هجوم بطائرات مسيرة يستهدف منشأة زراعية في أوديسا

قالت القوات الجوية الأوكرانية عبر تطبيق تيليغرام إن روسيا شنت هجوما بطائرات مسيرة وصواريخ على أوكرانيا في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد 17\9\2023 استهدف بشكل رئيسي الأجزاء الجنوبية من منطقة أوديسا وأصاب منشأة زراعية هناك.

وقال سلاح الجو إن روسيا أطلقت ست طائرات مسيرة إيرانية الصنع من طراز شاهد وعشرة صواريخ كروز، وإن القوات الأوكرانية دمرت ست طائرات مسيرة وستة صواريخ قبل إصابة هدفها.

وتراقب أسواق الحبوب الوضع في أوديسا وموانئها عن كثب، إذ قالت كييف أمس السبت 16\9\2023 إن سفينتي شحن وصلتا إلى أوكرانيا لتستخدما ممرا مؤقتا للإبحار إلى موانئ البحر الأسود وتحميل حبوب للأسواق الأفريقية والآسيوية.

وقال سلاح الجو “طائرات مقاتلة ووحدات صواريخ مضادة للطائرات ومجموعات إطفاء متنقلة ووسائل هجوم أخرى شاركت في صد الهجوم الجوي”.

ولم يتضح بعد حجم الأضرار، كما لم يتضح ما هي المنشأة التي تعرضت للقصف. وقال سلاح الجو فقط إن خدمات الطوارئ موجودة في الموقع.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من التقرير، ولم يصدر تعليق بعد من روسيا.

وظلت الإنذارات من الضربات الجوية مستمرة في جميع الأراضي الأوكرانية لعدة ساعات.

وأعلنت أوكرانيا الشهر الماضي عن “ممر إنساني” في البحر الأسود للسماح بإبحار السفن العالقة في موانئها منذ بدء الحرب في فبراير شباط 2022 وتفادي الحصار الفعلي المفروض عليها بعد انسحاب روسيا من اتفاق كان يتيح لكييف تصدير الحبوب.