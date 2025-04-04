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سلاح الجو الإسرائيلي في مرمى النيران.. سرايا القدس تكشف عن إسقاط مسيّرات وتفكيكها

منذ 23 ساعة
سرايا القدس تسقط مسيّرتين إسرائيليتين

سرايا القدس تسقط مسيّرتين إسرائيليتين

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نشرت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الجمعة، مشاهد من استيلاء مقاتليها على طائرتين مسيّرتين إسرائيليتين شمالي قطاع غزة، في لقطات هي الأولى من نوعها منذ استئناف الحرب الإسرائيلية.

وذكرت السرايا -في مقطع الفيديو- أن المسيّرتين من طراز “إيفو ماكس”، وإحداهما مطورة، مشيرة إلى أن عملية الاستيلاء تمت خلال تنفيذهما مهام استخباراتية في أجواء شمال غزة.

وأظهرت المشاهد كافة التفاصيل الخاصة بالطائرتين المسيّرتين -التي يطلق عليها سكان غزة اسم “الزنانات”- وكذلك عملية تفكيكهما في إطار إجراءات المقاومة الأمنية.

وتعد هذه المشاهد الأولى من نوعها التي تبثها فصائل المقاومة الفلسطينية لإسقاط مسيّرات إسرائيلية منذ استئناف الحرب، وهي مسيّرات متعددة المهام تجوب سماء القطاع على مدار الساعة لتنفيذ عمليات الاغتيال والقتل والمراقبة المكثفة.

وتمكنت المقاومة الفلسطينية من إسقاط والاستيلاء على 173 طائرة مسيّرة إسرائيلية، خلال الفترة ما بين أكتوبر/تشرين الأول 2023 ويناير/كانون الثاني 2025، مما كشف عن نقاط ضعف في التكنولوجيا العسكرية الإسرائيلية.

واستولى مقاتلو المقاومة على 75 طائرة مسيّرة سليمة، وأسقطوا 37، كما استهدفوا دون إسقاط 61 طائرة أخرى، وفقا للتقارير الميدانية والأدلة المصورة التي حللتها وكالة سند للتحقق الإخباري التابعة لشبكة الجزيرة.

واستأنفت إسرائيل حربها غير المسبوقة على قطاع غزة في 18 مارس/آذار الماضي، بعد تنصلها من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الذي أبرمته مع المقاومة الفلسطينية في يناير/كانون الثاني الماضي.

ومنذ ذلك الوقت، زج جيش الاحتلال بفرقه العسكرية في شمال القطاع ووسطه وجنوبه، في حين قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنه من المقرر السيطرة على مساحات واسعة من القطاع، وضمها إلى المناطق الأمنية الإسرائيلية.

    المصدر :
  • الجزيرة

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