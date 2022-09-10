"سلاح سري".. الكشف عن عادات العمر الطويل للملكة إليزابيث

توفيت الملكة إليزابيث الثانية، التي تولت العرش لأطول فترة في تاريخ المملكة المتحدة، عن عمر يناهز 96 عاما.

وفي حياتها كما بعد وفاتها شغل العمر المديد للملكة البريطانية إليزابيث الثانية جميع المعنيين بشأن الأسرة البريطانية المالكة، في حين يفسر مختصون الأمر بعادات دأبت عليها إليزابيت الثانية طوال حياتها.

تولت الملكة الراحلة العرش في عام 1952، وتوفيت في 8 سبتمبر، وتحمل الرقم القياسي لأطول ملك يحكم في التاريخ البريطاني، حيث حكمت لأكثر من 70 عاما، وهذا يجعلها ثاني أطول حاكم على الإطلاق، بعد الملك الفرنسي لويس الرابع عشر، الذي حكم لمدة 72 عاما قبل وفاته في عام 1715، فما السر في طول عمرها ؟

قدرة على التحمل

الباحث الثقافي البريطاني بريان كوزلوفسكي، الذي ألف كتابا بعنوان “عاشت الملكة! 23 قاعدة للعيش من أطول الملوك جلوسا على عرش بريطانيا”، يكشف أن أحد أسلحتها السرية تمثل في قدرتها على التحمل.

وكمثال على ذلك يورد الكاتب أنه في 1980 حضرت الملكة ومارغريت تاتشر، رئيسة وزراء المملكة المتحدة السابقة، حفل استقبال سنوي في قصر باكنغهام، وكان الحفل مرهقا وبدأت تاشتر تشعر بالإغماء واحتاجت للجلوس، فقالت الملكة مازحة مع تاتشر: “ها هي تجلس مرة أخرى”، واصلت القيام بواجباتها في الحفل كما تفعل دائما، وفق “هيلث دجيست”.

ويأتي ذلك بسبب حفاظ الملكة على لياقة بدنية جيدة من خلال ممارسة الرياضة، والمشاركة في ركوب الخيل اليومي، إضافة إلى وجبات بسيطة، تركز على الخضروات ولحوم مثل السلمون ولحم الغزال، وفق الطاهي الملكي السابق دارين ماكغرادي.

عقل حاد

أعطت الملكة الأولوية للتعلم مدى الحياة، حافظت على عقلها حادا من خلال البحث في الوثائق لساعات في اليوم، وإلإلمام بالسياسات والمسائل الدستورية في البلاد، وفقا لصحيفة نيويورك بوست.

ميزة أخرى كانت للملكة، وهي مرونة التكيف وإيجاد الفوائد في كل شيء، وهو ما يسميه علماء النفس القدرة على العثور على الخير في أي موقف.

وفي ولادتها في عام 1926 ، كان متوسط العمر المتوقع للنساء في المملكة المتحدة 62 عاما، لكنها تجاوزت ذلك بـ34 عاما، وفق دراسة نشرها موقع “البيئة والتخطيط”، ويربط المختصون هذا أيضا بالرعاية الصحية التي تلقتها الملكة ووضعها الاقتصادي، وفق موقع “هيلث دجيست”.

ولإليزابيث الثانية ثمانية أحفاد واثنا عشر أبناء أحفاد. وهي كانت تحب الوجبات العائلية والاحتفالات بعيد الميلاد في مقر إقامتها في ساندريغهام.

وكرم العالم ذكرى الملكة إليزابيث الثانية التي رافقت البريطانيين مدة 70 عاما، الجمعة، مع قرع أجراس الكنائس وطلقات مدفعية من أستراليا إلى المملكة المتحدة حيث تبدأ مرحلة حداد وطني من عشرة أيام، فيما أصبح نجلها البكر تشارلز ملكا.